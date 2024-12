Sachsen will mit einem neuen Abschiebezentrum die Rückführung ausreisepflichtiger Personen "effizienter" gestalten. CDU und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag auf ein entsprechendes Pilotprojekt geeinigt. Innenminister Armin Schuster (CDU) kündigte an, dass die Betroffene, deren Abschiebung absehbar sei, künftig zentral untergebracht werden sollen. Für sie soll eine Wohnsitzauflage gelten, die sie grundsätzlich zum Aufenthalt in der Einrichtung verpflichtet. Ziel ist es, die Kommunen zu entlasten und die "Erfolgsquote bei Abschiebungen" zu steigern, erklärte Schuster.