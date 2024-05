Sachsens Innenminister Armin Schuster sieht einen steigenden Migrationsdruck an den Grenzen zu Deutschland. Der CDU-Politiker sagte MDR AKTUELL, die Wirkung der stationären Grenzkontrollen sei unbestritten. Nur dadurch sei die Zahl der illegalen Einreisen niedriger als im vergangenen Jahr. An der Grenze zu Polen sei der Effekt aber stärker als an der Grenze zu Tschechien. Darüber habe er am Montag mit seinem tschechischen Amtskollegen Vít Rakušan gespochen. Schuster hatte nach dem Gespräch angekündigt, dass eine gemeinsame operative Dienststelle der sächsischen und tschechischen Polizei sowie der Bundespolizei eingerichtet werden soll.