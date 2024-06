Sachsens Innenminister Armin Schuster hat für Abschiebungen von Schwerstkriminellen und terroristischen "Gefährdern" nach Afghanistan und Syrien ein Sofortprogramm der Bundesregierung in den kommenden zwei Monaten gefordert. "Wir haben einen Gamechanger", wenn es die Außenministerin und die Bundesinnenministerin in den kommenden acht Wochen schafften, in einem Sofortprogramm die ersten Flugzeuge etwa mit Mehrfach- und Intensivstraftätern in diese Länder zu schicken, sagte der CDU-Politiker bei der Innenministerkonferenz (IMK) in Potsdam. Die gesellschaftliche Wirkung werde immens sein, "dass wir endlich klar machen: Diese Leute kommen aus dem Land, auch nach Afghanistan und Syrien."