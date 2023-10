Autodiebe haben im vergangenen Jahr in Sachsen einen Versicherungsschaden von mehr als zehn Millionen Euro verursacht. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mitteilte, wurden 2022 im Freistaat 525 kaskoversicherte Wagen gestohlen.

Statistisch kommen laut GDV in Sachsen auf 10.000 kaskoversicherte Autos drei Diebstähle. Das entspreche dem Bundesschnitt. Am höchsten war die Diebstahlgefahr mit einer Quote von sieben Vorfällen pro 10.000 Autos demnach in Leipzig. Am geringsten war die Gefahr demnach in der Region Chemnitz - dort wurde nur eins von 10.000 Autos gestohlen. Bundesweit wurden den Angaben nach im vergangenen Jahr 12.277 versicherte Autos gestohlen.