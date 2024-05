Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) will am Montag nach Italien reisen. Das Wirtschaftsministerium teilte am Sonntag mit, dass es dadurch die Beziehungen zu Italien ausbauen wolle. Dafür besucht Dulig bis Donnerstag die Regionen Lombardei und Emilia-Romagna, begleitet wird er von einer rund 25-köpfigen Delegation von Wirtschafts- und Städtevertretern.

