Ein Mitte April in Görlitz tot aufgefundener Mann ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sei der 28-Jährige infolge mehrerer Stichverletzungen verblutet. Das habe die Obduktion ergeben. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der 28-Jährige am Tag des Verbrechens zum Einkaufen im Rewe-Markt auf der Reichenbacher Straße gewesen, zuletzt gegen 21 Uhr. Gesucht werden Leute, die das Opfer speziell in diesen Abendstunden möglicherweise in Begleitung anderer Personen gesehen oder getroffen haben. Auch wird noch die Tatwaffe gesucht.