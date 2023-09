Wer für ein Balkonkraftwerk in Sachsen die 300 Euro Zuschuss beantragt, braucht Geduld und Nerven. Das berichten uns Nutzerinnen und Nutzer, die schon so einen Antrag bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gestellt haben. Vor allem ältere Menschen kommen damit schwer zurecht. Eine 79 Jahre alte Frau, die nicht genannt werden will*, hat seit vergangener Woche mehrfach versucht, ihren Antrag bei der SAB einzureichen und scheiterte immer wieder an der App für das Legitimationsverfahren.