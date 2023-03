Wer in einer Mietwohnung eine Mini-Photovoltaik-Anlage an seinem Balkon anbringen will, muss zunächst den Vermieter um Erlaubnis fragen. Die Nachfrage sei da, sagt Mirjam Philipp vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Und wenn die Rahmenbedingungen passten, würden Genossenschaften die Balkonkraftwerke auch genehmigen, allerdings nicht alle: "Ich weiß, dass einige unserer Mitglieder auch sagen, wir sind da extrem vorsichtig, und wir wollen das auch grundsätzlich nicht." Ganz oben stehe dabei das Thema Sicherheit. Viele befürchteten Brandgefahr.

Neben der Angst vor einem möglichen Brandherd im Mehrfamilienhaus sorgen die Vermieter sich auch um die Verkehrssicherungspflicht, also darum, dass es Schäden gäben könnte, wenn so eine Anlage einmal abstürzt. Damit das nicht passiert, lieferten die meisten Hersteller die passenden Montagevorrichtungen gleich mit dazu, erklärt Denis Schneiderheinze von der Verbraucherzentrale Sachsen: "Uns sind noch keine Fälle bekannt, in denen ein Gerät irgendwo mal abgestürzt wäre. Natürlich gilt bei einer Installation am Balkon dasselbe wie bei der Installation eines Blumenkastens: Sie müssen unbedingt sicherstellen, dass das Gerät sicher und fest verbaut ist."