Ab Dienstag können Menschen in Sachsen einen Zuschuss für sogenannte Balkonkraftwerke beantragen. Wie Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) im MDR sagte, gibt es einmalig einen festen Betrag von 300 Euro. Nach Angaben des Umweltministeriums sollen die bereitgestellten Mittel für etwa 20.000 Anlagen reichen, eingeplant sind demnach etwa 6,5 Millionen Euro.

Etwa 20.000 Balkonkraftwerke will das Umweltministerium in Sachsen fördern. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Sven Simon

Die Klimaschutzziele würden nur erreicht, wenn ganz viele Menschen mitmachten, so Umweltminister Günther. Für viele seien 300 Euro viel Geld, mit dem Zuschuss wolle man die finanzielle Hürde abbauen. Neue Solarmodule sollen den Angaben zufolge auch Nachbarinnen und Nachbarn, Freunde und Verwandte anstecken, selbst in die Photovoltaik einzusteigen. Günther bezeichnete die Förderung von Balkonkraftwerken als einen "wichtigen Schritt für die Energiewende in Sachsen."