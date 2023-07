Grundsätzlich sind die Vorgaben in Thüringen ähnlich. Im Freistaat gibt es tausende denkmalgeschützte Fachwerkhäuser. Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie verweist bei der Frage nach EEG-Anlagen an Denkmälern zunächst auf den "Einfluss auf die denkmalkonstituierenden Eigenschaften". Christian Karst von der Bau- und Kunstdenkmalpflege erklärte MDR AKTUELL, neben dem EEG-Gesetz des Bundes regle das Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG) die Genehmigung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen an beziehungsweise auf Kulturdenkmalen.



Doch auch das ThürDSchG lässt Spielraum. Und die Grünen in der Landesregierung drängen darauf, auch denkmalgeschützte Gebäude einfacher mit Photovoltaikanlagen zu bestücken. Als Vorbild nannte die Grünen-Umweltpolitikerin Laura Wahl das Nachbarland Hessen, wo schon seit Längerem eine Richtlinie regele, dass in der Abwägung dem Klimaschutz ein besonderes Gewicht zukomme.

Sachsens Denkmalschutzbehörde betonte gegenüber MDR AKTUELL, Grundvoraussetzung für die Anbringung eines Balkonkraftwerks an Wohngebäuden ist die Genehmigung durch den Vermieter. Das gilt etwa für Gründerzeithäuser (Baujahr ab 1870) und spätere Wohnbebauung. Stimmt der Eigentümer zu, müsse er sich an die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt wenden.



Dabei kann es auch zum Streit zwischen Mieter und Wohnungsinhaber kommen. Denis Schneiderheinze von der Verbraucherzentrale Sachsen verweist auf ein Gerichtsurteil, in dem am Ende der Klimaschutz höher gewichtet wurde als das Nein des Vermieters. Das müsse aber nicht immer so sein, ein Grundsatzurteil zu der Frage stehe noch aus. Auch der Verbraucherschützer rät, vor der Montage eines Balkonkraftwerks den Vermieter zu fragen, insbesondere zur Befestigung etwa mit Bohrungen an der Hauswand.

Photovoltaikanlage an einem Balkon. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner Nachgerüstete Balkone an denkmalgeschützten Wohnhäusern unterliegen in der Regel nicht den Denkmalschutzauflagen. Christian Karst von der Bau- und Kunstdenkmalpflege in Thüringen erklärt, diese Balkone hätten meist nicht entsprechende "denkmalkonstituierenden Eigenschaften". Dennoch sollte der Vermieter kontaktiert werden und "eine Beratung unter Vorlage eines Gesamtkonzeptes bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde" einholen. Die Landeskonservatorin in Sachsen-Anhalt, Rüber-Schütte, sieht als weiteren Faktor, dass gestalterische Vorgaben der jeweiligen Hausverwaltungen eine Rolle spielen könnten.

Stadt Leipzig möchte "Wildwuchs" bei Solaranlagen an Wohnhäusern vermeiden

In Leipzig stehen mehr als 12.000 Häuser unter Denkmalschutz. Viele Gründerzeithäuser wurden aufwendig saniert und prägen das Stadtbild. Zu einem möglichen Boom von Mini-Solaranlagen auf Hausdächern und an Balkonen hat die Stadt folgende Vorstellungen:

Sanierte Gründerzeithäuser in Leipzig. Bildrechte: dpa "Die Installation von Balkonkraftwerken ist dann möglich, wenn sie an überwiegend nicht oder wenig einsehbaren Stellen angebracht und der Anbringungsort sowie die Größe auf die Gestaltung der vorhandenen Balkonanlagen Bezug nimmt. Wünschenswert – nicht nur für Denkmalschützer – ist, dass Balkonanlagen im Ganzen mit gleichen Modulen und in gleicher Systematik versehen werden, um 'Wildwuchs' vermeiden. Dazu sollten sich die Hausgemeinschaften abstimmen und verständigen." Am ökologischsten, effizientesten und auch optisch besser seien gemeinsame größere Anlagen.

Zum Sonderfall nachgerüsteter Balkone sagte Stadtsprecherin Franziska Schneider, diese seien meist auf den Rückseiten der Denkmale errichtet und können daher meist mit Solaranlagen versehen werden. Für die Beratung mit dem Ziel einer Genehmigung sei das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege zuständig. Ausgeschlossen sind Balkonkraftwerke demnach an städtebaulich oder künstlerisch bedeutenden Bauwerken oder an denkmalgeschützten originalen Balkonanlagen.