Balkonkraftwerke Bund will Bürokratie-Hürden für Solarstrom abbauen

Das Bundeskabinett will am Mittwoch ein sogenanntes Solarpaket beschließen. Bau und Betrieb von Solaranlagen sollen dann einfacher und attraktiever werden, teilte das Wirtschaftsministerium mit.



Demnach soll die Reform Bürokratie abbauen und den zuletzt anziehenden Ausbau der Solarenergie in Deutschland weiter beschleunigen. Davon sollen sowohl Privatleute als auch gewerbliche Betreiber profitieren.