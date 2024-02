Unbekannte hatten an den Fahrzeugen Feuer gelegt und eine Drohung an eine Wand gesprüht. Sie forderten ein sofortiges Ende der Bauern-Blockaden. Anderenfalls "brennt alles".

Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Sonntag in Oelsnitz Personen beobachtet haben, die mit dem Brandanschlag in Zusammenhang stehen könnten.

"Explizit suchen wir nach Zeugen, die am 30. Januar zwischen 8 und 10:30 Uhr Personen gesehen haben, die sich an der Weide am Kröstauer Berg aufhielten und möglicherweise mit der Verletzung, die dem Pferd zugefügt wurde, in Zusammenhang stehen könnten."