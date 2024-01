Bundesweit haben Landwirte am Mittwoch Autobahnauffahrten blockiert und damit gegen die Sparpolitik der Bundesregierung protestiert. Auch in Mitteldeutschland gab es erhebliche Einschränkungen des Verkehrs .

Es war wahrscheinlich die bisher größte Protestaktion Thüringer Bauern gegen geplante Kürzungen bei den Agrarsubventionen: Mit Hunderten Traktoren und anderen Fahrzeugen waren Landwirte am Mittwoch in Thüringen unterwegs. So gut wie jede Autobahnauffahrt im Freistaat sei von ihnen teilweise über mehrere Stunden blockiert worden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage in Erfurt. Am Mittwochmittag habe sich die Blockade wie angekündigt aufgelöst – der Verkehr normalisierte sich laut Polizei.