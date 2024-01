MDRfragt Sehr große Unterstützung für Proteste der Bauern

Eine Woche lang haben Bauern mit Blockaden von Autobahnauffahrten, mit Demos auf Bundesstraßen und Kolonnenfahrten mit Traktoren an vielen Orten den Verkehr lahmgelegt. Werden die Proteste in dieser Woche wie bereits angedroht fortgesetzt, können Landwirtinnen und Landwirte offenbar auf eine breite Unterstützung durch die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen setzen. Das zeigt die aktuelle Befragung von MDRfragt. Bei der haben fast 35.000 Menschen abgestimmt - und damit so viele wie selten bei den regelmäßigen Umfragen des MDR-Meinungsbarometers.

Auch wer lange im Stau stand, hat Verständnis für Proteste

Knapp neun von zehn Befragten (85 Prozent) zeigen Verständnis für den Unmut der Bauern. Auch für die Art und Weise des Protests ist das Verständnis groß, und zwar selbst dann, wenn die Menschen selbst von den Blockaden und Demonstrationen betroffen waren:

75 Prozent Zustimmung bei MDRfragt-Teilnehmern, die im Stau standen oder Fahrten sogar ausfallen lassen mussten

80 Prozent Zustimmung bei Befragten, die von den Protesten nicht betroffen waren

Die Bauernproteste haben in der vergangenen Woche die Arbeit von Dieter, 63, aus dem Landkreis Meißen deutlich schwieriger gemacht: "Ich fahre als Rentner und auf 520-Euro-Basis behinderte Kinder. Das war schon eine Herausforderung, die Kinder bei Laune zu halten." Heiko, 58, aus Magdeburg, schreibt: "Ich konnte mein minderjähriges Kind nicht aus der Schule abholen. Da hört der Spaß auf!" Trotzdem halten es beide MDRfragt-Teilnehmer für angemessen, wie Bauern bisher auf ihren Ärger aufmerksam gemacht haben. Oliver, 39, aus Nordsachsen ist selbst Landwirt und begründet, warum die bisher gewählten Protestformen notwendig sind: "Leider haben wir keine andere Möglichkeit, als so auf uns aufmerksam zu machen. Würden wir eine Demonstration mit 300 Leuten machen oder mit 300 Traktoren, würde es niemanden interessieren." Die Sperren von Straßen und Auffahrten, die Blockade der Fähre mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der vorletzten Woche, Galgenattrappen auf den Demos gehen nur jeder und jedem vierten Befragten (25 Prozent) zu weit.

Selbst Erzieherinnen und Pädagogen wurden nicht durchgelassen. Ich arbeite in der Pflege und selbst mit 'Passierschein' musste man teilweise warten und wie bei einem Verhör etliche Fragen beantworten, ehe man durchgelassen wurde. MDRfragt-Teilnehmerin, 38, aus dem Erzgebirgskreis

Andreas, 49, aus dem Eichsfeld ist einer der MDRfragt-Teilnehmer, denen die Proteste in der vergangenen Woche zu weit gingen: "Ich arbeite im Krankenhaus. Bei uns kamen Mitarbeiter nicht zur Arbeit, weshalb ein Viertel der OP-Kapazität ausfiel. Wir hatten extrem viel Ärger, die geplanten Patienten umzubestellen." Eine 38-jährige Teilnehmerin aus dem Erzgebirge schreibt, dass die Städte Aue und Schwarzenberg im Erzgebirge an mindestens zwei Tagen fast abgeriegelt waren: "Man konnte nur zu Fuß irgendwohin. Selbst Erzieherinnen und Pädagogen wurden nicht durchgelassen. Ich arbeite in der Pflege und selbst mit 'Passierschein' musste man teilweise warten und wie bei einem Verhör etliche Fragen beantworten, ehe man durchgelassen wurde." Aus Sicht von Anja, 37, aus dem Landkreis Sömmerda, haben die Proteste "jedes Maß verloren". Sie schreibt: "Die populistischen Symbole und Sprüche gegen die 'Ampel' sind niveaulos und einer Demokratie nicht angemessen. Besonders aber die Geiselhaft der Zivilbevölkerung sind so einfach nicht hinnehmbar."

Bauernproteste gehen einem Drittel der Befragten nicht weit genug

In Sachsen-Anhalt wird nach den Bauernprotesten in den vergangenen Woche in 16 Fällen wegen möglicher Straftaten ermittelt. So hatten beispielsweise Teilnehmer einer nicht angemeldeten Aktion auf der Elbbrücke Tangermünde Dienstausweise kontrolliert. Danach wurde entschieden, wer die Brücke passieren darf. Welche Protestaktionen mit welchen Auflagen sind erlaubt? Wo überschreiten Bauern die Grenze des Rechtsstaates und wie stark dürfen Demonstrierende generell in das öffentliche Leben eingreifen? Das war in der vergangenen Woche ein wichtiges Thema. Jeder und jedem dritten Befragten gehen die aktuellen Proteste allerdings noch nicht weit genug.

Wenn Klimaaktivisten und -kleber machen können, was sie wollen, sollten die Bauernproteste viel weiter gehen: Zentrallager, Zufahrtssstraßen und Verkehrschaos, bis die Ampel abdankt. MDRfragt-Teilnehmer Uwe (53) aus dem Burgenlandkreis, nebenberuflicher Landwirt