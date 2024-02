Nach dem Brand auf einem Landwirtschaftsbetrieb im erzgebirgischen Oelsnitz, durch den in der Nacht zu Sonntag unbekannte Brandstifter mehrere Fahrzeuge zerstört hatten, ist die Bestürzung über die Straftat groß. Gunther Zschommler, der Vizepräsident des sächsischen Landesbauernverbandes, sagte MDR SACHSEN, dass man sich grundsätzlich in Debatten auseinandersetzen könne.

"Aber in dem Moment, an dem man verbale oder tatsächliche Gewalt ausübt, ist für uns eine Grenze kategorisch überschritten. Davon distanzieren wir uns auf das Deutlichste."

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag zwischen 1 und 02.45 Uhr in der Oberen Hauptstraße in Oelsnitz Beobachtungen gemacht haben, die mit den Fahrzeugbränden in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0371 387-3448 in Verbindung zu setzen.