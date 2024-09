Die Schriftstellerin Angela Krauß hat am 12. September die Kamenzer Rede 2024 gehalten.

Krauß wurde 1950 in Chemnitz geboren und hat in Leipzig Literatur studiert, wo sie auch heute noch lebt.

Die Kamenzer Reden sollen an die Gedankenwelt Lessings erinnern, der in der sächsischen Stadt geboren wurde.

Am Donnerstag hat die Schriftstellerin Angela Krauß die Kamenzer Rede 2024 gehalten. Unter dem Titel "Von Verklärung und Aufklärung" zog sie Parallelen von der Epoche der Aufklärung zur Gegenwart und schlug mit Blick auf moderne Technik nachdenkliche Töne an. Der wachsende Einfluss künstlicher Intelligenz und die Omnipräsenz digitaler Kommunikationsmittel führe die Menschen in eine neue, selbstverschuldete Unmündigkeit, warnte Krauß ihr Publikum.

Einsamkeit durch moderne Technologien

Die Allgegenwärtigkeit moderner Technik "lässt uns vereinsamen und sie macht uns mehr und mehr unfähig, dem analogen Einzelnen gegenüberzustehen und angemessen, empathisch, mitwissend zu reagieren," sagte die Schriftstellerin konkret in ihrer Rede. Eine wachsende Abhängigkeit, die zum Problem werden könne, so Krauß, sollte die Technik einmal ausfallen: "Dann gibt’s nur eins, dass ich den Anderen als Menschen kennen muss. Nicht individuell aber als Menschen." Das drohe verloren zu gehen, so Krauß in ihrer Rede weiter.

Krauß wurde am 2. Mai 1950 in Chemnitz geboren. Nach ihrem Studium der Werbeökonomie in Berlin arbeitete sie in der Werbe- und Öffentlichkeitsarbeitsbranche. Von 1976 bis 1979 studierte Krauß in Leipzig am Literaturinstitut "Johannes R. Becher", dem heutigen Deutschen Institut für Literatur. Seit 1981 lebt und arbeitet sie als freie Schriftstellerin in der Messestadt und verfasst Erzählungen, Romane, Lyrik sowie Hörspiele.