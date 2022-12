Sammlerleidenschaft Letzte Münzbörse in Hoyerswerda für dieses Jahr

Matchbox-Autos, Schallplatten, Briefmarken, Münzen: Sammelobjekte gibt es viele. Und für fast alle dieser Leidenschaften gibt es Vereine und Börsen, bei denen Sammlerinnen und Sammler ihre besten und schönsten Stücke tauschen, kaufen und verkaufen. So auch bei der Münzbörse in Hoyerswerda in der Oberlausitz.