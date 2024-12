Zittauer Polizeibeamte haben einen mit Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen im polnischen Bogatynia gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hatten aufmerksame Bürger zuvor zwei Verdächtige an einer Garagenanlage in Zittau bemerkt. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, stiegen demnach zwei Männer in ein Fahrzeug und entfernten sich. Als weitere Polizisten dann den Fluchtweg versperrten, beschleunigte der Fahrer und fuhr gezielt auf einen Beamten zu. Ein Polizist schoss auf die Reifen des Fahrzeugs und verhinderte einen Zusammenstoß durch einen Sprung zur Seite.