In Görlitz hat am Sonntag ein Mann in einer Bankfiliale versucht, ein Hähnchen zu grillen. Nach Angaben der Polizei hatte er Überweisungszettel auf dem Boden in Brand gesetzt und darüber das Fleisch geröstet. Der 36 Jahre alte Mann soll unter Drogeneinfluss gestanden haben. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung, Brandstiftung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Sachschaden in der Bankfiliale beläuft sich auf 800 Euro.