Glockfan schon als Kind

Für Glocken habe er sich schon als Kind begeistert, so Klose. Später habe er Glockenvideos angeschaut und die Glockenfilmerei schließlich zum eigenen Hobby gemacht. "Ich halte das alles hier für die Nachwelt fest." Für die eigentlichen Tonaufnahmen braucht der Görlitzer einen Gehörschutz. Direkt neben den Glocken wird es sehr laut. Dazu filmt und fotografiert er die Inschriften und Jahreszahlen an den Glocken und vermisst sie mit einem Maßband. Die Daten notiert er in seinem Glockenbuch.

Der Oberlausitzer Pfarrer Andreas Fünfstück, ist von Lukas Tätigkeit "schwer beeindruckt". Lukas habe sich nicht abwimmeln lassen und sei standhaft geblieben- "Er hat nicht nur eine, sondern hat alle Kirchen in unserer gesamten Kirchengemeinde erobert, die Glocken gefilmt, den Ton aufgenommen." In der Kirche in Diehsa begutachtet Klose drei Eisenhartguss-Glocken aus dem Jahr 1949. Diese ersetzen das im Zweiten Weltkrieg verlorengegangene Geläut, weiß Klose.

Heilsame Töne für Schwerkranke