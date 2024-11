In und um Zittau, Görlitz, Weißwasser und Ebersbach-Neugersdorf öffnen Unternehmen am Freitagabend für alle Neugierigen wieder ihre Tore zur Spätschicht . Wie die Veranstalter mitteilten, wollen die Unternehmen freie Jobs und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Von 16 bis 20 Uhr nehmen rund 60 Unternehmen verschiedener Branchen im Landkreis Görlitz an der Veranstaltung teil - Schuhhersteller, Glasproduzenten, Anlagen- oder Waggonbauer laden ebenso ein wie das Finanzamt. Im Rahmen der Spätschicht bieten die Unternehmen und Verwaltungen Einblicke in ihre Branche. Die Teilnahme ist kostenlos.

Viele Firmen in der Oberlausitz suchten händeringend Mitarbeitende, hieß es. So wie die Polyvlies Franz Beyer GmbH in Hagenwerder. Produktionsleiter Ronald Rutsch sagte MDR SACHSEN, die Suche sei noch immer schwierig. Die Polyvlies ist ein klassischer Automobilzulieferer. In vielen Automarken finden sich Produkte des Unternehmens.



Gesucht würden insbesondere Maschinen- und Anlagenbediener. Um das Unternehmen in der Region ins Gespräch zu bringen und Menschen zu erreichen, die sich beruflich vielleicht verändern möchten oder einen Ausbildungsplatz suchen, legt die Polyvlies aus Hagenwerder eine Spätschicht ein.