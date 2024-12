In den Kitas in Sachsen ist der Anteil der Fachkräfte im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr hoch. "Mit Blick auf die Qualifikationen bestehen in Sachsen ganz gute Voraussetzungen", sagte die Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, Kathrin Bock-Famulla. Nach dem aktuellen "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme" verfügten im vergangenen Jahr in 84 Prozent der Kita-Teams mehr als acht von zehn pädagogischen Tätigen über mindestens einen einschlägigen Fachschulabschluss. Dies sei nach Thüringen mit 89 Prozent der höchste Anteil bundesweit.



Zwar gehe auch in Sachsen der Anteil der Kita-Teams mit einer entsprechenden Fachkraftquote leicht zurück, allerdings in geringerem Umfang als in anderen Bundesländern.

Trotz weniger Kinder fehlt Fachpersonal

Dennoch steht Sachsen vor einer großen Herausforderung: Wie in nahezu allen ostdeutschen Bundesländern mangelt es an ausreichend Personal, was sich negativ auf das Betreuungsverhältnis auswirkt.



93 Prozent der Kinder hierzulande befänden sich in Kita-Gruppen mit nicht kindergerechten Personalschlüsseln, heißt es in der Studie. Das habe negative Folgen auf die Qualität der pädagogischen Praxis und könne zu einer Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Die Stiftung empfiehlt eine Fachkraft für maximal drei Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren; für Kinder ab drei Jahren wird ein statistischer Personalschlüssel von einer Fachkraft je 7,5 Kindern empfohlen. In der Realität muss eine Fachkraft in Sachsen jedoch mehr als fünf Krippen- und mehr als elf Kindergarten-Kinder betreuen, wie aus Daten der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

GEW beklagt überlastetes Personal

Der Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen, Burkhard Naumann, sagte mit Bezug auf die Studie: "Trotz sinkender Kinderzahlen sind Kita-Fachkräfte permanent überlastet und denken häufig über einen Berufswechsel nach." Die Gruppen in Krippen, Kindergärten und Horten seien "zu groß und wirken sich negativ auf die Qualität der Bildung und die Gesundheit der Beschäftigten aus".



Die Gewerkschaft macht "eine Negativspirale aus mehr Krankheit und größeren Gruppen" aus, "die nur mit einem besseren Personalschlüssel durchbrochen werden kann".

Hoher Krankenstand bei pädagogischen Fachkräften