Bemerkenswert sei auch die Unterstützung der Familien im Alltag. "Es sind sehr viele Familien in dieser Kita, die diese Unterstützung benötigen. Es werden Anträge gemeinsam geschrieben. Das heißt, die Fachkräfte denken weit über ihr eigenes Handlungsfeld hinaus und sorgen damit dafür, dass die Kinder ganz toll begleitet werden."

Umstieg auf offenes Konzept

Zudem habe die große Veränderungsbereitschaft des Kita-Teams überzeugt, da sich die Einrichtung in den vergangenen Jahren für eine Entwicklung zum offenen Konzept entschieden hat. "Jetzt gestalten unsere Pädagogen mit den Kindern den Tag gemeinsam", erklärt Sandra Zimmerling. "Jetzt gibt es einen Kreativraum, Sporträume, ein Bauzimmer. Die Kinder können nach ihren Interessen auswählen, auch das Fachpersonal wird in den Bereichen eingesetzt, die ihnen am meisten liegen."

Zimmerling leitet die kommunale Kita seit 2017 gemeinsam mit Josefine Panzer. Aktuell hat die Kita insgesamt 183 Plätze, darunter acht Integrationsplätze. Es gibt einen Raum, in dem Logopäden, Ergo- oder Physiotherapeuten auch während der Kita-Zeit mit den Kindern mit Behinderung üben können. Bildrechte: Deutscher Kita-Preis

Viele Widerstände

"Wir haben einen wirklich, wirklich schweren Weg hinter uns", sagt Josefine Panzer. "Von der geschlossenen zur offenen Arbeit gab es ganz viele Widerstände, mit viel öffentlicher Kritik, mit allem, was einem nur entgegenhallen kann, wenn man versucht, Sachen zu verändern, feste Strukturen aufzureißen." Doch das Team ließ sich nicht beirren – mit Erfolg. "Jetzt ist unsere Kita so schön und so bunt geworden und wir haben so ein tolles Team", freut sich Panzer. "Da haben wir uns gedacht: Jetzt trauen wir uns."

Auf Anhieb unter die Top 8

Im Januar bewarb sich die Einrichtung für den Deutschen Kita-Preis und schaffte es auf Anhieb unter die Top 8. "Man merkt, da sind auch die Pädagoginnen mit sehr viel Freude bei der Arbeit", lobt Katharina Fieles vom Elternrat der Kita. "Das spiegelt sich dann auch in der Stimmung der Kinder wieder. Und genau, weil das so gut funktioniert, ist unsere Kita die beste Kita und hat den Preis verdient." Auch Pascal Németh, Bürgermeister von Rötha, freut sich: "Es ist ein wunderbares Zeichen, dass sich die viele Arbeit am Ende auch widerspiegelt." Bildrechte: Kita Regenbogenland

Ein Ohr für die Bedürfnisse

Den Erfolg erklärt Sandra Zimmerling mit der Berücksichtigung aller Bedürfnisse: "Es ist wichtig, immer mit der Zeit zu gehen. Ganz nah dran zu bleiben, daran was die Eltern brauchen, was die Kinder brauchen. Was brauchen unsere Pädagogen? Das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Denn jeder Pädagoge kann nur so gut arbeiten, wie er sich auch wohlfühlt."

Auch Dresdner Bündnis ausgezeichnet

Neben der Kita "Regenbogenland" wurde auch das Dresdner "Bündnis für gesundes Aufwachsen von Kindern" ausgezeichnet. Der Bewerberverbund holte den zweiten Platz in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres", dotiert mit 15.000 Euro, sowie den diesjährigen Zusatzpreis "Attraktivität der Arbeit" des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Wert von 2.000 Euro. Das Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, Kinderarmut zu begegnen und die Chancengerechtigkeit im Stadtteil Dresden-Prohlis zu erhöhen.

Das ist der Deutsche Kita-Preis - Der Deutsche Kita-Preis wird vom Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und weiteren Stiftungen verliehen.

- Die Auszeichnung soll laut Bundesministerium "Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung setzen und das Engagement der Menschen würdigen, die tagtäglich in Kitas und lokalen Bündnissen zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt".

- Insgesamt ist dieser Preis mit 110.000 Euro dotiert.