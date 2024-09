Die ostdeutschen Kommunen im Deutschen Städtetag haben den Bund aufgefordert, sich stärker an den Kosten für Kindertagesstätten zu beteiligen. Mit dem Ausbau der Sprachförderung durch das dritte Kita-Qualitäts- und Teilhabegesetz setze der Bund zwar die richtigen Schwerpunkte, sagte die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) nach einer Konferenz der ostdeutschen Kommunen im Städtetag am Mittwoch in Magdeburg. Allerdings stelle der Bund kein zusätzliches Geld für diese Aufgabe zur Verfügung.