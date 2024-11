Damit würde man eine historische Chance auf einen besseren Betreuungsschlüssel in Sachsen vertun, hält Michael Kuhl dagegen. Er ist Sprecher beim freien Kita-Träger Fröbel, der sich für das Moratorium stark gemacht hat. "Die Finanzsorgen der Kommunen, die kann ich verstehen. Es liegt aber nicht am Bereich der Kita-Finanzierung oder am Bereich der Bildung. Dass die Kommunen klamm sind in ihren Haushalten ist klar und ist keine neue Botschaft. Ich will da auch ganz ehrlich sind: Ich bin irritiert darüber, dass der Städte- und Gemeindetag so harsch gegen das Moratorium agiert und vorgeht."