Die Rahmenbedingungen der Bezahlkarte werden nach Recherchen von MDR SACHSEN in allen zehn Landkreisen gleich sein. So soll die Karte pro Monat mit bis zu 462 Euro aufgeladen werden und in ganz Sachsen benutzt werden können. Beschränkungen für bestimmte Warengruppen gibt es nicht. Außerdem sollen 50 Euro Taschengeld pro Monat in bar abgehoben werden können. Laut Ministerium werden die Rahmenbedingungen zudem so gestaltet sein, dass es später auf die bundesweite Variante überleitet.

Sachsens Großstädte nicht beteiligt

Die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz beteiligen sich nicht an der sachsenweiten Bezahlkarte. In Leipzig gibt es demnach bereits jetzt eine Zahlkarte als eigenes Projekt zur Entlastung der Verwaltung und zur Ablösung von Verrechnungsschecks. Mit dieser Karte sei nur das Abheben von Bargeld möglich. Dresden und Chemnitz wollten laut Städte- und Gemeindetag abwarten, bis die geplante bundesweite Bezahlkarte kommt.

Landkreise mit Pilotprojekt

Die Landkreise wollten jedoch nicht so lange warten und haben deshalb das Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Im Landkreis Bautzen beispielsweise sollen in dieser Woche zunächst die Karten an Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte ausgegeben werden. Anschließend werden dezentral untergebrachte Asylbewerber im Ausländeramt ihre Bezahlkarten erhalten. Insgesamt wird man hier den Angaben zufolge rund 800 Karten ausgeben.

Im Landkreis Mittelsachsen hingegen rechnet man mit 1.800 Bezahlkarten, die bis Ende des Monats ausgegeben werden. Zunächst allerdings soll es hier in zwei Wochen einen Testlauf mit 60 Personen geben. Im Landkreis Meißen werden den Angaben zufolge zunächst nur 15 Karten ausgegeben.

Flüchtlingsrat skeptisch über Einführung