Die Länder und Kommunen sind mit der Migrationspolitik überfordert.

Der Bundeskanzler verspricht mehr Abschiebung von Migranten - doch es ist unklar wohin.

Scholz scheut die Diskussion in der Ampel-Koalition zu sicheren Herkunftsländern.

Alles schön, sagen die A-Länder. Gar nicht schön, finden das die B-Länder. Die A-Länder, also die SPD-geführten Bundesländer, unterstreichen die Fortschritte in der Migrationspolitik. Den B-Ländern, also den CDU-geführten Ländern, geht dabei vieles nicht schnell und weit genug. Willkommen im Wahlkampf. So sieht es der Ministerpräsident von Thüringen. Ein Kommentar von der Seitenlinie, vom Einzelkämpfer der Linkspartei, der selbst wohl schon im Wahlkampfmodus sein dürfte.

Die Landtagswahlen in Ostdeutschland werfen ihre Schatten voraus. Die einen wollen den Kanzler treiben, die anderen ihn schützen. Die nach außen getragene Harmonie dürfte dabei wenig realistisch sein. Die SPD will jeglichen Eindruck von Streit oder Unmut über die Ampel-Koalition in Berlin vermeiden. Die CDU will genau diesen Eindruck verstärken. Vor allem aber versuchen die Christdemokraten, der AfD beim Thema Migration den Schneid abzukaufen.

Migration: Kommunen am Limit

Ein Blick in die Protokollnotizen zeigt den Unmut der CDU-Ministerpräsidenten. Bayern und Sachsen fordern da einen grundlegenden Richtungswechsel in der Migrationspolitik. Länder und Kommunen seien längst an ihrer Belastungsgrenze oder schon darüber hinaus: "Die politische Stabilität des Landes ist in Gefahr. Es müssen umgehend Maßnahmen gegen unbegrenzte irreguläre Migration ergriffen werden."