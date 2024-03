Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat Widerspruch gegen den Beschluss des Stadtrates eingelegt, eine eigene kommunale Bezahlkarte für Asylbewerber einzuführen. In dem am Gründonnerstag veröffentlichten Schreiben erklärt der FDP-Politiker, das Vorhaben sei finanziell nachteilig für die Stadt. Für so einen Fall erlaubt die Sächsische Gemeindeordnung einem Bürgermeister, Beschlüssen des Kommunalparlaments zu widersprechen.