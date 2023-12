Die Menschen in Sachsen nutzen rege den neuen Reparaturbonus. In den ersten sechs Wochen seien 1.116 Anträge auf den Zuschuss für die Reparatur von Elektrogeräten eingegangen, teilte die Sächsische Aufbaubank (SAB) in Leipzig auf Anfrage mit.



Am häufigsten wurde der Zuschuss für die Reparatur von Mobiltelefonen beantragt, gefolgt von Waschmaschinen, Kaffeeautomaten, Geschirrspülern und Fernsehern.