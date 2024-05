Die Chemnitzer City-Bahn hatte nach dem Streik am Wochenende zunächst seit Sonntag den fahrplanmäßigen Betrieb wieder aufgenommen. Am Dienstag hatte die GDL erneut kurzfristig zur Arbeitsniederlegung bis Mittwoch 6 Uhr aufgerufen. Ab 12 Uhr ging der Streik am Mittwoch dann bereits in eine neue Runde. Nachdem der Verkehr am Donnerstag um 9 Uhr wieder angelaufen war, wurde bereits kurz darauf ein neuer unbefristeter Streik ab 13 Uhr angekündigt.