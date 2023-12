In den sächsischen Wäldern hat es in diesem Jahr weniger gebrannt als im Vorjahr. In einer vorläufigen Bilanz zählt der Staatsbetrieb Sachsenforst 102 statt 115 Waldbrände. Auch die betroffene Fläche war mit 125 Hektar deutlich kleiner als im Vorjahr - 2022 brannte es auf 784 Hektar Wald.