Bildrechte: IMAGO / Wirestock

Bildungsempfehlung Privatschulen werden in Sachsen immer beliebter

Hauptinhalt

09. Februar 2024, 12:47 Uhr

Am Freitag ist es wieder soweit: Tausende sächsische Grundschülerinnen und -schüler bekommen ihre Bildungsempfehlung für die weiterführende Schule. Viele Eltern stehen spätestens dann vor der Frage: Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Immer häufiger fällt die Wahl auf eine Schule in freier Trägerschaft. Und die Auswahl wird immer größer: Inzwischen ist fast jede vierte weiterführende Schule in Sachsen eine Privatschule.