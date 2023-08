Dass Freie Schulen von manchen Eltern bevorzugt werden, sei schon lange so, sagt Claudia Koch, die Landeselternvertreterin der staatlichen Schulen. "Generell suchen Eltern nach Auswegen und nach Schulen, die ein gutes Konzept anbieten, gut ausgestattet sind und in denen wenig Unterricht ausfällt", sagt sie. Das bestätigt auch Claudia Patzer, Landeselternvertreterin der Freien Schulen in Thüringen. Sie sagt: "Ich kenne genügend Eltern, die an Freie Schulen wechseln wollen."

Damit die Kinder dorthin gehen können, werden sie oft schon frühzeitig angemeldet. Claudia Patzer Landeselternvertreterin der Freien Schulen in Thüringen

Grundsätzlich kann jedes Kind an einer Freien Schule angemeldet werden, es gibt keine Zugangsvoraussetzungen. Doch häufig gibt es Wartelisten und Auswahlverfahren. Denn die Kapazitäten, so Claudia Patzer, seien begrenzter als an staatlichen Schulen. "Damit die Kinder dorthin gehen können, werden sie oft schon frühzeitig angemeldet", sagt die Elternvertreterin.

Je urbaner die Gebiete oder je spezieller die Schulkonzepte sind, desto länger sind die Wartelisten. Christian Werneburg Geschäftsführer der LAG

"Je urbaner die Gebiete oder je spezieller die Schulkonzepte sind, desto länger sind die Wartelisten", sagt auch Christian Werneburg, Geschäftsführer der LAG. "Anmeldungen jahrelang vorher sind gar nicht so selten, beispielsweise bei Geschwisterkindern oder von Eltern, denen ein christliches Profil wichtig ist."

Konfession spielt eine Rolle

Die Konfession kann bei dem Wunsch, sein Kind an einer Freien Schule unterrichten zu lassen, eine Rolle spielen. So sind viele der 157 Freien Schulen in christlicher Trägerschaft. Doch es sei bei den meisten Eltern durchaus so, dass die konfessionelle Bindung nicht im Vordergrund stehe, sagt Landeselternsprecherin Claudia Koch.

Claudia Koch,

Landeselternsprecherin Thüringen: Die Aussattung der Schulen spielt eine Rolle. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Vielmehr sind andere Überlegungen wichtig. Claudia Koch: "Was wir merken, ist, dass die Eltern bei der Schulwahl ganz stark darauf achten, wie die Schule ausgestattet ist mit Lehrkräften, Materialien und digitaler Technik." Es mache den Eindruck, dass Freie Schulen besser ausgestattet sind, gerade mit Digitaltechnik.

W-Lan in allen Räumen

Das stimmt zum Beispiel für die 18 Thüringer Schulen der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, erzählt Christian Werneburg. "All unsere Schulen haben flächendeckend W-Lan in allen Räumen." Doch per se seien Freie Schulen nicht besser ausgestattet. Werneburg: "Wir bekommen deutlich weniger Geld als staatliche Schulen." Doch er räumt ein: "Die Ausstattung von Freien Schulen ist manchmal etwas moderner."

Es ist schwierig, ein großes System mit kleinen Systemen zu vergleichen. Christian Werneburg Geschäftsführer der LAG

Das liege daran, dass einzelne Schulträger zum Beispiel Baumaßnahmen schneller umsetzen könnten, die Entscheidungswege seien kürzer. "Es ist leichter, drei Schulen als 30 Schulen auszustatten." Und Werneburg fügt hinzu: "Es ist schwierig, ein großes System mit kleinen Systemen zu vergleichen."

Ein weiterer Grund, weshalb Eltern ihre Kinder auf Freie Schulen schicken, liegt in den entsprechenden Konzepten begründet. LAG-Geschäftsführer Werneburg: "Freie Schulen machen immer ein besonderes Angebot. Und für unsere Grundschulen gilt: Freie Schulen sind viel weiter, was die Ganztagsangebote angeht."

Eltern schauen danach, wo der wenigste Unterricht ausfällt. Claudia Koch Landeselternvertreterin der staatlichen Schulen