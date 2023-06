Privatschulen stehen in Sachsen hoch im Kurs. Nach Angaben des Verbands Deutscher Privatschulen steigt die Nachfrage weiter. So gebe es bei allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft teilweise Wartelisten - obwohl auch die Zahl dieser Schulen zugenommen habe. Derzeit gibt es 248 Privatschulen und 1.559 öffentliche Schulen in Sachsen. Nach Aussage des sächsischen Kultusministeriums lernen 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen Schulen. Die Schulen in freier Trägerschaft würden jedoch das sächsische Schulsystem bereichern und böten den Eltern und Schülern eine pädagogische Alternative.