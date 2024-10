Sachsens Bibliotheksverband macht sich Sorgen um die Situation der Einrichtungen, weil Personal und gute ausstattungen fehlen. Die personellen und finanziellen Ressourcen gerieten an die Schmerzgrenze. Die "herausragende gesellschaftliche Bedeutung" der Häuser müsse sich "in einer entsprechend angemessenen und fairen Finanzierung" widerspiegeln", forderte die Verbandsvorsitzende Aline Fiedler anlässlich des Tages der Bibliotheken. Büchereien seien die besucherstärksten Kultur- und Bildungseinrichtungen in Sachsen.