Zum Glück gehört auch Maik Gramatter zum Bibo-Team. Der Software-Ingenieur hat eine kleine Tochter, die gerne liest und mit der er in den vergangenen Jahren oft in der Bibliothek war. "Deshalb kannte ich mich zumindest mit dem Bestand der Kinderbibliothek bestens aus", erzählt er mit einem Augenzwinkern. Inzwischen ist er auch Vereinsmitglied und kümmert sich um die technische Betreuung von Ausleihe und Bestandspflege. Die kleine Bücherei hat immerhin knapp 7.000 Medien, darunter auch CDs, DVDs, Hörspiele oder Computerspiele. "Wir experimentieren noch ein bisschen mit dem Angebot. Denn nur etwas zum Lesen wäre langweilig", findet Maik Gramatter.

Damit es immer etwas Neues gibt, arbeitet der Verein mit der Kreisergänzungsbibliothek in Zittau zusammen. Es sei eine Art Bibliothek für alle Bibliotheken im Landkreis, erklärt Carola Dlouhy. Der Medienbestand in Reichenbach stamme zum größten Teil von dort. Wenn Bücher bei ihnen nicht so gefragt seien, könne man diese dort tauschen. Dadurch käme immer wieder neuer Lesestoff dazu. "Kürzlich waren wir außerdem in der Landesfachbibliothek in Chemnitz und haben dort auch einen Schwung Bücher leihweise erworben." Schließlich soll das Angebot für die aktuell gut 130 Leserinnen und Leser nicht langweilig werden.