Am 24. Oktober, dem Tag der Bibliotheken, wird die Stadtbibliothek "Rudolf Hagelstange" Nordhausen als "Bibliothek des Jahres 2024" ausgezeichnet. Damit würdigen der Deutsche Bibliotheksverband und die Deutsche Telekom Stiftung das Engagement der Bücherei. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 20.000 Euro verbunden.

Gegen dutzende andere Bibliotheken durchgesetzt

Bibliotheksleiterin Marie-Kathrin Haase zeigte sich von der Auszeichnung überrascht. Sie dachte nicht, sich gegen mehr als 60 andere Bibliotheken beim größten deutschen Bibliothekspreis durchsetzen zu können. Schließlich gehe der Preis normalerweise an Bibliotheken in Düsseldorf, Berlin oder Leipzig. Bildrechte: Anne Sailer / MDR

"Ausgezeichnet wurden wir für unsere unglaublich starke Vernetzung", erzählt Marie-Kathrin Haase weiter. Die Liste der Angebote für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und der Kooperationspartner ist lang. Es gibt den Mangaclub, den Gesellschaftsspielenachmittag, die Arbeitsgemeinschaft "Leichte Sprache", das Lesecafé, Kooperationen mit Schulen und vieles mehr. Dem Angebot ging ein Neubau vor aus.

Bibliothek und Bürgerhaus haben eine Narbe geschlossen

2014 wurde die Bibliothek im sanierten Bürgerhaus eröffnet und hat sich seitdem zu einem wichtigen Begegnungsort für die Stadt in Thüringen entwickelt. Sie ist ein lichtdurchfluteter Ort in einem modernen Bau mitten in der Stadt. Auf drei Etagen gibt es viele Rückzugsmöglichkeiten, Sitzecken zum Lesen und Spielen, digitale Arbeitsplätze und einen stark frequentierten Lesesaal.

Das zehnjährige Jubiläum hat die Stadtbibliothek unter anderem mit einem Fest gefeiert, bei dem auch eine neue "Bibliothek der Dinge" eröffnet wurde. Außerdem gab es Lesungen unter anderem mit Ingo Schulze und Bernd Lutz-Lange.

Über Jahrzehnte war die Stelle, an der nun der Mehrzweckbau steht, ein Schutthaufen. Im August 2014 wurde dann die Stadtbibliothek im Bürgerhaus eröffnet und verfügt über eine Publikumsfläche von rund 1.500 Quadratmetern. Bei einem Gesamtmedienbestand von 65.670 Einheiten verzeichnet die Bibliothek 100.009 Entleihungen jährlich. Mit der Gründung des Fördervereins "Nicolai in foro" e.V. entstand ein Instrument, um das Literaturangebot in Nordhausen zu verbessern und Veranstaltungen zu unterstützen.

Die ehemalige Leiterin der Stadtbibliothek Hildegard Seide berät auch im Ruhestand Besucherinnen und Besucher. Sie empfiehlt Romane und animiert Kinder zum Lesen. Seide erklärt: "Wir sind ein Verführungsort." Dabei ist auch die nahegelegene Buchhandlung ein Partner – auch nach dem Ende des Buchhauses Rose und der Übernahme durch die Kette Thalia.

Ein Ort für alle in Nordhausen

Es gibt ein breites Engagement in der Stadtbibliothek Nordhausen, in der Geflüchtete Deutsch lernen können und Kinder ans Lesen herangeführt werden. Wie auch der Bibliotheksbau selbst, sei das Programm der Einrichtung kontrovers, berichtet Seide. Doch Diskussionen seien ihr lieber als Schweigen, meint sie mit Verweis auf eine Veranstaltung am 17. Oktober, bei der Gabriele Krone-Schmalz eingeladen wurde – und mit ihr Kontroversen, denn es ging in der Lesung um die "Eiszeit zwischen Russland und dem Westen".

Die Bibliothek der Dinge

Die Stadtbibliothek Nordhausen möchte noch weiter wachsen. Im August wurde beispielsweise die "Bibliothek der Dinge" geöffnet. Aus dieser können Sachen geliehen werden, deren Anschaffung zweimal überlegt werden sollten. Zum Beispiel Musikinstrumente für Kinder wie Gitarren, Geigen oder Trommeln, aber auch Sportgeräte wie Hula-Hoop-Reifen.