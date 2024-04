Die Bibliotheken in den sächsischen Großstädten werden nach dem Rückgang während der Corona-Pandemie wieder stärker genutzt. In Leipzig erreichten die Besucher- und Ausleihzahlen voriges Jahr die Werte des Spitzenjahres 2019, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In Dresden und Chemnitz wurde nach Stadtangaben das Vor-Corona-Niveau noch nicht ganz wieder erreicht. Allerdings seien in beiden Städten 2022 auch dort mehr Besucherinnen und Besucher in Bibliotheken gekommen als 2021.