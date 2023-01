Nach Angaben von Haema sind in Deutschland im Schnitt 15.000 Blutspenden täglich notwendig, um den Bedarf an Blutprodukten im Land zu decken. Leider spendeten derzeit nur knapp drei Prozent der Bevölkerung - auch in Sachsen. Ein großer Hemmschuh sei die Corona-Pandemie gewesen. "Social Distancing sowie weitere pandemiebedingte Maßnahmen haben das Blutspendewesen in den letzten drei Jahren schwierig gestaltet. Dieser Trend setzt sich nun leider fort", beschreibt Haema-Sprecherin Britta Diebel die Situation.