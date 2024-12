Sachsens neue Verkehrsministerin Regina Kraushaar (CDU) hat sich für neue Prüfvorschriften für Brücken ausgesprochen. Anlass sind laut Kraushaar die Erfahrungen mit der Dresdner Carolabrücke, bei der Schäden an Spannstahlstrukturen festgestellt wurden. Die CDU-Politikerin sagte im Gespräch mit dem MDR, es sei notwendig, die bestehenden Normen zu überarbeiten. "Die müssen novelliert werden, weil es ja nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Ostdeutschland und vielleicht sogar in anderen Bundesländern solche Spannstahlbrücken gibt", so Kraushaar.