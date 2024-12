Das habe ich noch nie so krass gesehen, wie in der Carolabrücke.

Im Labor bestätigte sich laut Marx, was sich schon laut angekündigt hatte. "Bei den Laboruntersuchungen hat uns der Grusel ereilt", erklärt der Gutachter. Man habe den geöffneten Spannstahl mit fluoreszierenden Materialien untersucht. "Hier waren ganz viele kleine Risse zu erkennen. Das habe ich noch nie so krass gesehen, wie in der Carolabrücke", sagte Marx sichtlich beeindruckt. "Die Risse gehen schon bis fast in die Mitte der Stähle."