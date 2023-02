Nach einer Diebstahlserie in Zwickau, Aue-Bad Schlema im Erzgebirgskreis und in Schwarzenberg sitzt nun ein 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Zwischen den Taten sieht die Polizei einen Zusammenhang. Zeugen und Geschädigte hatten den Tatverdächtigen auf Fotos wiedererkannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Dieb am Mittwoch in Zwickau festgenommen und einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.