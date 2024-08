Oberwiesenthal ist um eine Touristenattraktion reicher. Ab Freitag kann am Fichtelberg mit der Alwetterrodelbahn "O'thal-Coaster" das ganze Jahr über gerodelt werden. Die Liftgesellschaft Oberwiesenthal investierte nach eigenen Angaben einen siebenstelligen Betrag in die neue Anlage.

Auf der Anlage können Abenteuerlustige in einem Schlitten an einer Stahlstange ins Tal gleiten. Geschäftsführer Constantin Gläß beschrieb die Strecke der Rodelbahn bei MDR SACHSEN so: "Erstmal geht es bei uns 400 Meter bergauf, das ist schon durchaus erstmal ein Erlebnis, über zwei Brücken. Und dann geht es sehr zügig mit zirka 45 km/h bergab, über zwei Brücken. Es gibt Kreisel und steile Kurven."