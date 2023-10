Auf der Citybahnlinie C11 von Chemnitz nach Stollberg fallen aufgrund eines technischen Defekts weiter Züge aus. Um den Schülerverkehr nicht zu gefährden, will die Citybahn am Montag Busse einsetzen. Sie starten im Stundentakt ab 6:17 Uhr in Stollberg und ab 6:40 Uhr in Neukirchen-Klaffenbach.