Die Bauarbeiten am Bahnbogen in Chemnitz kommen voran. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Die Sachsenmagistrale oder Sachsen-Franken-Magistrale war einst eine wichtige Fernbahnverbindung zwischen München beziehungsweise Nürnberg und Dresden mit durchgehenden Zügen weiter Richtung Görlitz und Wroclaw (Breslau). Teil dieser Strecke ist auch die Verbindung von Leipzig über Altenburg in Richtung Zwickau, die am Werdauer Bogendreieck auf die Strecke Dresden - Hof trifft. Weil auf diesem Ast rund um den Bahnhof Gößnitz länger gebaut wurde als geplant, hat sich der Baubeginn am Chemnitzer Viadukt um vier Wochen verschoben. So hat der Güterverkehr eine Ausweichmöglichkeit über Altenburg und Leipzig.