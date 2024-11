Der Oberbürgermeister von Flöha, Volker Holuscha, ist aus der Partei Die Linke ausgetreten. Holuscha begründet diesen Schritt mit der programmatischen Entwicklung der Partei in den vergangenen Jahren. Die Linke habe sich zunehmend von seinen eigenen Vorstellungen einer sozial gerechten Gesellschaft entfernt. Zudem könne er die jüngsten Personal-Entscheidungen auf Kreisebene nicht mit mehr mittragen. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN nannte er die bevorstehende Nominierung der Linke-Kandidatin für die Landratswahl in Mittelsachsen. Damit verliert Die Linke einen ihrer letzten Bürgermeister in Sachsen.