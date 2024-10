Der Oberbürgermeister von Freiberg, Sven Krüger (parteilos), will Landrat von Mittelsachsen werden. Das sei keine Entscheidung gegen Freiberg, sondern für Mittelsachsen, sagte der frühere SPD-Politiker. Der Landkreis sei nach dem vorzeitigen Ausscheiden von Dirk Neubauer in einer schwierigen Lage. Freie Wähler, CDU und FDP hätten bereits ihre Unterstützung signalisiert.

Sven Krüger ist nach Mario Lorenz von der SPD der zweite Bewerber für die Landratswahl am 26. Januar des kommenden Jahres. Der Freiberger Rathauschef Krüger erlangte im vergangenen Jahr überregionale Aufmerksamkeit. Er war 2023 privat auf einem Ball im russischen St. Petersburg zu Gast, wo er auch eine Rede hielt. Darin sprach er sich für ein "gutes Miteinander" zwischen Deutschland und Russland aus. Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erwähnte Krüger, was ihm in seiner Heimat Kritik einbrachte.



Krüger rechtfertigte sich damit, dass seine Reise an die Newa privat finanziert worden sei. Der ehemalige Semperopernchef Hans-Joachim Frey, der Putin-Freund gilt und mittlerweile die russische Staatsbürgerschaft angenommen hat, habe Krüger kurzfristig gebeten, ein Grußwort zu halten. Krüger entgegnete seinen Kritikern, dass die Stadt Freiberg auf seine Initiative hin viel für Flüchtlinge aus der Ukraine getan habe. Er ist seit 2015 Oberbürgermeister der Bergstadt.