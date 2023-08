Wer war Karl Schmidt-Rottluff? - Karl Schmidt-Rottluff wurde am 1. Dezember 1884 im heutigen Chemnitz-Rottluff geboren und starb im August 1976. Er war ein deutscher Maler, Grafiker und Plastiker.

- Sein Vater war der Mühlenbesitzer Friedrich Schmidt. Karl Schmidt wurde auf dem Gelände der Mühle in Rottluff geboren. 1913 wurde in unmittelbarer Nachbarschaft das Landhaus gebaut, in das die Familie dann umzog.

- Er studierte später Architektur an der TU Dresden. Am 7. Juni 1905 wurde die Künstlergruppe Brücke von den Architekturstudenten Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl und Erich Heckel in Dresden gegründet.

- Als Expressionist wird Schmidt-Rottluff später weltbekannt.