Das Unternehmen Sachsen Guss GmbH aus Chemnitz steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Wie die Traditionsgießerei mitteilte, will sie sich mithilfe eines sogenannten Schutzschirmverfahrens neu aufstellen. Bei diesem speziellen Insolvenzverfahren wird ein Sachwalter eingesetzt, der die Neuaufstellung im Interesse der Gläubiger überwacht. Die unternehmerische Verantwortung bleibt dabei in den Händen der Geschäftsführung.