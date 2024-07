Der Sportschütze Hardy G. hatte im Sommer 2018 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil er fünfeinhalb Wochen lang vor der Polizei geflohen war. Er war schließlich in einem Hotelzimmer in Frankfurt/Main festgenommen worden.

Gegen den damals 31-Jährigen wurde eine Haftstrafe verhängt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er in das Haus seiner früheren Partnerin eingebrochen war und ihr E-Mail-Konto gehackt hat. Außerdem soll er einen GPS-Sender an ihrem Auto angebracht, Nachrichten im Minutentakt verschickt und sie und ihre Kinder mit dem Tod bedroht haben, weil er das Ende der Beziehung nicht akzeptieren wollte.